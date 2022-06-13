ФИФА близка к внедрению автоматической системы обнаружения офсайда на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) близка к внедрению автоматической системы обнаружения офсайда на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает The Guardian.

Компания Hawk-Eye Innovations заявила ФИФА о том, что ее технология определения офсайдов готова к работе.

Принцип работы системы заключается в том, что она отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, находящегося в офсайде.

Камеры и компьютеры отслеживают игроков и мяч, а искусственный интеллект сможет определить, находится ли игрок в офсайде в любой момент, когда по мячу нанесен удар.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.