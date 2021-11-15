Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о поражении сборной России по футболу в матче 10-го тура отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Российская команда не смогла занять 1-е место в группе квалификации, теперь им придется играть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.

«Молодцы, несчастный случай... бывает. Давление в течение игры приводит к таким нелепым ошибкам. Надо готовиться к стыковым матчам, забыть, наверное, ничего уже не сделаешь. Сборная Хорватии по классу нас сильнее. Могли 10 минут потерпеть и выйти дальше. Да, надо ставить игру. Матчи в стыках дадут шанс посмотреть, что на самом деле происходит в нашей сборной. Я бы не стал сейчас переживать, уже ничего не сделаешь. Надо готовиться к новому вызову. А там все будет понятно: соперники другого уровня, напряжение тоже другое», — цитирует Фетисова «Чемпионат».