Ферран Торрес доволен победой сборной Испании над Грузией

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Грузией в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (4:0).

«Мы приехали на игру после поражения, которое ухудшило нашу ситуацию, но нам удалось прийти в норму. Такой результат подстегивает нас. Было важно сохранить этот счет, потому что разница мячей может стать ключевым фактором в дальнейшем», — приводит слова Торреса пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 10 очков после 5 матчей и лидирует в группе. Грузия, у которой только 1 очко, на последней позиции.

В следующем матче испанцы сыграют против Косово 8 сентября.