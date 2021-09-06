Ферран Торрес доволен победой сборной Испании над Грузией
09:34
Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Грузией в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (4:0).
«Мы приехали на игру после поражения, которое ухудшило нашу ситуацию, но нам удалось прийти в норму. Такой результат подстегивает нас. Было важно сохранить этот счет, потому что разница мячей может стать ключевым фактором в дальнейшем», — приводит слова Торреса пресс-служба УЕФА.
Испания набрала 10 очков после 5 матчей и лидирует в группе. Грузия, у которой только 1 очко, на последней позиции.
В следующем матче испанцы сыграют против Косово 8 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030883--spain-vs-georgia/?iv=true
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