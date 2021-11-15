«Феноменальная игра!" Швайнштайгер поздравил сборную Сербии с выходом на ЧМ-2022
10:48
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал победу сборной Сербии над командой Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Это было впечатляюще, – написал Швайнштайгер в Twitter. Феноменальная игра! Поздравляю с выходом на чемпионат мира».
По итогам отборочного турнира Сербия вышла на чемпионат мира в Катаре с первого места в группе. Португалия заняла вторую позицию и сыграет в стыковых матчах за право выхода на турнир.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/BSchweinsteiger/status/1460002936587755520
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