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«Феноменальная игра!" Швайнштайгер поздравил сборную Сербии с выходом на ЧМ-2022

10:48
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал победу сборной Сербии над командой Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Это было впечатляюще, – написал Швайнштайгер в Twitter. Феноменальная игра! Поздравляю с выходом на чемпионат мира».

По итогам отборочного турнира Сербия вышла на чемпионат мира в Катаре с первого места в группе. Португалия заняла вторую позицию и сыграет в стыковых матчах за право выхода на турнир.

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Дополнительная информация:

https://twitter.com/BSchweinsteiger/status/1460002936587755520

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