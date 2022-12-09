Феликс прокомментировал сравнение с Кака

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс поделился мнением о сравнении с бразильским футболистом Кака.

«Сравнения с Кака? Думаю, это перебор. Кака — обладатель «Золотого мяча», он выиграл все возможные трофеи. Я же нахожусь только в начале своей карьеры. Но мне льстит такое сравнение», — приводит слова Феликса A Bola.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Феликс выступает за сборную Португалии. Форвард провел 3 матча за национальную команду на турнире, забил гол и сделал два голевых паса. В четвертьфинале мирового первенства португальцы встретятся с Марокко завтра, 10 декабря, начало — 18.00 мск.