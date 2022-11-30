Энрике заявил, что сборная Испании не будет стараться закончить групповой этап на втором месте

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда не собирается заканчивать групповой этап на втором месте, чтобы избежать встречи с Бразилией.

«Это прекрасный вопрос, мы об этом думали. Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули — и вы вылетели. Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает — и мы вылетаем. Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми. Мы хотим стать первыми. Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале — отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем», — приводит слова Энрике ESPN.

После 2 матчей сборная Японии набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Испания лидирует (4 очка).

Матч Япония — Испания пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 (мск).