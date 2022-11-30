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Сегодня, 20:54

Энрике заявил, что сборная Испании не будет стараться закончить групповой этап на втором месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда не собирается заканчивать групповой этап на втором месте, чтобы избежать встречи с Бразилией.

«Это прекрасный вопрос, мы об этом думали. Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули — и вы вылетели. Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает — и мы вылетаем. Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми. Мы хотим стать первыми. Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале — отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем», — приводит слова Энрике ESPN.

После 2 матчей сборная Японии набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Испания лидирует (4 очка).

Матч Япония — Испания пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 (мск).

Источник: https://www.espn.co.uk/football/spain-esp/story/4820457/luis-enrique-spain-wont-gamble-to-avoid-possible-brazil-clash-in-world-cup-knockout-stages?device=featurephone
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