Арон Рэмзи: «Сборной Уэльса предстоит еще немного поработать»

Полузащитник сборной Уэльса Арон Рэмзи прокомментировал победу над Австрией (2:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Это значит все для нас. Побеждать перед родными болельщиками. Чего еще можно желать? Мы в одном матче от попадания на чемпионат мира. Мы проделали огромный путь до этого момента, и выход на чемпионат мира стал бы вишенкой на торте. Нам еще предстоит немного поработать, но сегодня мы будем праздновать», — цитирует пресс-служба УЕФА Рэмзи.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.