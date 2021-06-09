Эмилиано Мартинес объяснил, почему его заменили в игре с Колумбией

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал причины замены в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:2). 28-летний игрок на 40-й минуте был заменен на Агустина Марчесин.

«Я в порядке. Там был сильный удар. Медперсонал выполнил свою работу. Очевидно, мне хотелось продолжить играть, но они были вынуждены снять меня, потому что я потерял сознание», — приводит Mundo Albiceleste слова Мартинеса.