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Сегодня, 19:06

Эли Даса признался, что на ЧМ-2022 больше всех его удивила сборная Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос о том, какая сборная больше всех удивила его на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира-2022 пока больше всего удивила сборная Саудовской Аравии. Они проделали отличную работу, приятно смотреть, как играет команда. В матче с Аргентиной Саудовская Аравия сотворила чудо, это было очень неожиданно. Выйдут ли они в плей-офф? Не знаю, но это было бы здорово. Желаю им удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Дасы.

После двух туров группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Саудовской Аравии занимает 3-е место в группе C, набрав 3 очка. 30 ноября команда проведет матч против Мексики. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-li-dasa-budet-zdorovo-esli-saudovtsy-vy-jdut-v-plej-off-chm-2022-v-matche-s-argentinoj-oni-sotvorili-chudo/
Эли Даса
Чемпионат мира по футболу
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