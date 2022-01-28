Эквадор — Бразилия: безобразное судейство Рольдана. Арбитра спас его видеоассистент

В трех ключевых эпизодах отборочного матча чемпионата мира-2022 Эквадор — Бразилия (1:1) арбитр из Колумбии Вильмар Рольдан Перес допустил серьезные ошибки, которые ему помог исправить видеоассистент из Уругвая Леодан Гонсалес Кабрера.

Сначала вмешательство ВАР потребовалось, когда рефери ошибочно не удалил вратаря эквадорцев Александра Домингеса, который прыгнул и ударил соперника шипами в область шеи. Только после просмотра видеозаписи Рольдан Перес изменил свое первоначальное решение и показал голкиперу красную карточку, удалив его.

28 января. Эквадор — Бразилия — 1:1. Фол вратаря хозяев.

Затем на 29-й минуте колумбиец поторопился серьезно наказать уже голкипера бразильцев Алиссона, когда тот выбил мяч, после чего произошел контакт его ноги с соперником. Снова вмешался Гонсалес Кабрера, снова рефери отправился к монитору и снова поменял вердикт, ограничившись вынесением предупреждения. Алиссон продолжил матч.

28 января. Эквадор — Бразилия — 1:1. Первый фол Алиссона.

Но он мог уйти с поля до его завершения, если бы не ВАР. В конце игры после консультации со вторым ассистентом Джоном Леоном Санчесом арбитр назначил 11-метровый удар в ворота гостей, показал вторую желтую карточку Алиссону и удалил его. И в этом моменте голкипер, отводя угрозу своим воротам, сначала выбил мяч рукой, а потом произошел контакт с эквадорцем. Уругвайский ВАР опять позвал Рольдана Переса к монитору — и тот аннулировал желтую карточку и отменил пенальти.