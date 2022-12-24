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Сегодня, 21:15

Малафеев ответил на вопрос, кого бы пригласил в свою команду: Роналду или Месси

Вячеслав Малафеев сравнил нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «СЭ» сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— После победы сборной Аргентины в финале можно говорить, что в споре «Месси или Роналду лучший игрок поколения» поставлена точка? В пользу Лионеля, конечно.

— Я бы не преуменьшал достоинств Криштиану. Это очень сложное сравнение с точки зрения достижений результата и вклада в успехи клубов и сборных. Это сильное противостояние, которое запомнится надолго. Месси заслуженно победил на чемпионате мира со сборной Аргентины. Лионель многое доказал и действительно заслужил победу. Наверное, все бы расстроились, если бы Аргентина проиграла. Как бы мне ни нравился Криштиану благодаря своей универсальности и меньшему количеству слабых сторон, но у него нет того, что есть у Месси. А у Лионеля есть то, чего нет ни у кого. Объективно Месси победил, но не хочу преуменьшать достижения Криштиану. Он внес не меньший вклад в успехи своих клубов и сборных.

— После ваших слов складывается ощущение, что в свою команду вы бы пригласили Роналду, а не Месси. Я прав?

— Да.

Вячеслав Малафеев
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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