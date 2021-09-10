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Экс-президент ФИФА Блаттер выступил против проведения ЧМ каждые два года

08:22
Йозеф Блаттер. Фото Reuters
Йозеф Блаттер. Фото Reuters
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался по поводу того, что чемпионат мира планируется проводить каждые два года.

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю. Новые президенты ФИФА имеют другое представление о том, как футбол должен выглядеть. Нужно быть осторожнее, дабы не испортить то, что создавалось годами», — рассказал Блаттер РЕН ТВ.

В начале сентября 2021 года в ФИФА сообщили, что чемпионат мира по футболу может проводиться каждые два года.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/877997-eks-glava-fifa-raskritikoval-novovvedeniia-na-chm-po-futbolu

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Виктория Кравченко все материалы автора

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