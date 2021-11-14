Экс-хавбек сборной Хорватии рассказал, что не получал «Мерседес» от Федуна за победу над Англией в 2007-м

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» вспомнил, как его команда помогла России выйти на Евро-2008.

— Йерко, в отборочном турнире Евро-2008 вы играли за сборную Хорватии в обоих матчах с Россией. Что помните о тех играх?

— Мы с вами сыграли два раза по 0:0. Помню, в Загребе вышел на поле примерно на 8-й минуте — Срна получил травму, я отправился на правый фланг... Те матчи почти ничем не запомнились, а вот игра на «Уэмбли» в памяти осталась хорошо, хотя я остался в запасе. Был последний тур, нам уже ничего не было нужно, но мотивация все равно была высокой — это же Англия! Нам и главный тренер Славен Билич это внушал. В итоге мы победили 3:2. Россия этого не забудет, ха-ха, правда?

— Правда. Вы играли в киевском «Динамо», но, может быть, у вас были знакомые из России, просившие обыграть Англию?

— У меня нет, а вот Ивице Оличу звонили. Знаю, что кто-то из братьев Березуцких говорил ему: «Давай, скажи своим, чтобы победили». Но вообще у нас и так настрой был соответствующим. Обыграть англичан на их поле всегда престижно. К тому же, мы хотели, чтобы Россия тоже вышла на Евро, ведь между нашими сборными хорошие отношения. Олич играл в России в то время, да и сейчас к вам в лигу активно приезжают хорваты.

— Перед игрой глава «Спартака» Леонид Федун пообещал хорватам за победу над Англией четыре «Мерседеса» — вратарю и трем лучшим футболистам из числа полевых. Слышали об этом?

— Да, что-то слышал, но вроде никто ничего не получил. Я — точно! Вообще нам Хорватский футбольный союз выплатил двойные премиальные за победу над Англией. Учитывая, что нам ничего не надо было, предположу, что, наверное, какие-то подарки от России федерации дали, ха-ха.

Сегодня, 14 ноября в Сплите состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Начало встречи — в 17.00 (мск).

«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией