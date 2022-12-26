Пинилья о Мартинесе: «Когда Чили дважды выигрывала Кубок Америки, мы не расхаживали с фотографиями Месси»

Экс-нападающий сборной Маурисио Пинилья отреагировал на действия вратаря национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Если бы я был вратарем, я бы никогда не вышел на улицу с куклой с лицом парня, забившего мне четыре гола при четырех ударах по воротам. Мбаппе забил четыре раза, нанеся четыре удара! Знаете, что бы сделал я? Я бы обнял его, показал свою любовь, но ни в коем случае не стал бы делать так, как сделал Мартинес. К тому же Мбаппе уже становился чемпионом мира на прошлом турнире.

Когда сборная Чили дважды выигрывала Кубок Америки, мы не расхаживали с фотографиями Месси или чем-то еще. Кто я такой, чтобы высмеивать Месси? Кто такой Эмилиано Мартинес? Кто он такой, чтобы издеваться над Мбаппе? Этот парень станет мировой иконой. Что касается Эмилиано, вероятно, кто-то вспомнит, что он отразил пару пенальти», — цитирует Пинилью Ole.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе Мартинес показал куклу с лицом Мбаппе.

Аргентинец получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им.

Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.