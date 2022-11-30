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Ширер о Мбаппе: «Он лучший в мире и главная причина, почему Франция может победить на ЧМ-2022»

Ширер считает, что благодаря Мбаппе Франция может стать чемпионом мира во второй раз подряд
Руслан Минаев
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Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер восхитился игрой нападающего Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.

«Он совершенный бомбардир с телосложением спринтера и без технических недостатков. Сейчас он лучший в мире, он бы победителем чемпионата мира в 19 лет. И он является главной причиной, по которой у Франции есть реальный шанс снова завоевать трофей в Катаре чуть менее чем через три недели, несмотря на то, что из-за травм она потеряла костяк команды», — цитирует Ширера The Athletic.

Мбаппе принял участие в двух матчах сборной Франции на ЧМ-2022 и забил три гола — один в ворота Австралии и два Дании.

Алан Ширер
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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