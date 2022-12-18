Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение Марчиняка поставить пенальти в финале ЧМ

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал для «СЭ» эпизод в финальном матче чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины, из-за которого назначили в ворота французской сборной.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче на 23-й минуте. 35-летний форвард реализовал 11-метровый в ворота соперника, который был назначен после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию.

«Решение арбитра можно поддержать! Дембеле совершил фол по неосторожности, можно сказать своим касанием заплел ноги нападающему», — сказал Николаев «СЭ».

После первого тайма финала ЧМ-2022 Аргентина обыгрывает Францию со счетом 2:0.