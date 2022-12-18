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Судейство

Сегодня, 18:55

Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение Марчиняка поставить пенальти в финале ЧМ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Анхель Ди Мария лежит на газоне после контакта с Усманом Дембеле.
Фото Reuters

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал для «СЭ» эпизод в финальном матче чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины, из-за которого назначили в ворота французской сборной.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче на 23-й минуте. 35-летний форвард реализовал 11-метровый в ворота соперника, который был назначен после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию.

«Решение арбитра можно поддержать! Дембеле совершил фол по неосторожности, можно сказать своим касанием заплел ноги нападающему», — сказал Николаев «СЭ».

После первого тайма финала ЧМ-2022 Аргентина обыгрывает Францию со счетом 2:0.

Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Фол Дембеле на&nbsp;Ди&nbsp;Марии. Аргентина — Франция: за что Марчиняк назначил пенальти? Его решение можно оспорить?

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 1
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Алексей Николаев
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Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала ЧМ-2022

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