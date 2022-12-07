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Эдуард Мор: «Хочется, чтобы наши игроки брали пример с тех, кто играет на ЧМ. Тогда грязи не будет в нашем футболе»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему на чемпионате мира-2022 в Катаре показывают мало желтых карточек.

«Если заметили, на чемпионате мира мало желтых карточек. В каких-то моментах судьи должны их давать, но не дают. С другой стороны, события на поле не перерастают в грубость. Футбол видим атлетичный, быстрый, силовой. Но при этом почти нет отмашек, грязной игры, грубости, симуляций. Это то, что не может не радовать.

Раньше, вспомните, тот же Неймар мог кувыркаться, с судьей поругаться, еще что-нибудь выкинуть. Не только он. В других командах тоже были такие игроки. Сейчас всего этого нет. Хочется, чтобы наши футболисты брали пример с тех, кто играет на чемпионате мира. Тогда грязи не будет в нашем футболе", — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Напомним, что 6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 и определились все пары четвертьфинала турнира. 9 декабря Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды — с Аргентиной, а 10 ноября пройдут матчи Марокко — Португалия, Англия — Франция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-na-chempionate-mira-ne-vidno-gryaznoj-igry-nashim-futbolistam-nado-pouchit-sya/
Эдуард Мор
Чемпионат мира по футболу
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