Джон Хердман стал первым тренером в истории, который работал на мужском и на женском чемпионате мира

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман — первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира.

До мужской сборной Канады он был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

23 ноября мужская сборная Канады проводит первый матч на ЧМ-2022 в Катаре против Бельгии.

Также в этой группе выступают сборные Хорватии и Марокко.