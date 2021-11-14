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Джикия: «Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры».

19:56
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Защитник сборной России Георгий Джикия после матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) подвел итоги встречи.

— Георгий, что произошло?

— Проиграли важную игру. Понятно, что настроение плохое. Ответный гол пропустили в концовке матча. Предполагали, что будем так играть, что надо будет много работать в обороне, что нужно будет качественнее распоряжаться мячом. Его сегодня, к сожалению, было мало. Обидное поражение.

— Можно сказать, что соперник не дал сыграть в свою игру?

— Все прекрасно знаем, что хорваты — очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Повторю, что где-то мы понимали, что так будет. Нужно отметить соперника. Они показали хороший футбол, который заставил играть нас вторым номером.

— Как сказалось качества газона? Во втором тайме казалось, что все плавает.

— Понятное дело, дождь бывает, поле плохое. Для них и для нас поле было одинаковое. Это факт, который нужно принять.

— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.

— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.

— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.

— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры