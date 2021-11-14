Джикия: «Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры».
Защитник сборной России Георгий Джикия после матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) подвел итоги встречи.
— Георгий, что произошло?
— Проиграли важную игру. Понятно, что настроение плохое. Ответный гол пропустили в концовке матча. Предполагали, что будем так играть, что надо будет много работать в обороне, что нужно будет качественнее распоряжаться мячом. Его сегодня, к сожалению, было мало. Обидное поражение.
— Можно сказать, что соперник не дал сыграть в свою игру?
— Все прекрасно знаем, что хорваты — очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Повторю, что где-то мы понимали, что так будет. Нужно отметить соперника. Они показали хороший футбол, который заставил играть нас вторым номером.
— Как сказалось качества газона? Во втором тайме казалось, что все плавает.
— Понятное дело, дождь бывает, поле плохое. Для них и для нас поле было одинаковое. Это факт, который нужно принять.
— Вы совсем убитый, но впереди еще два матча, ничего не потеряно.
— Я об этом только что сказал. Понятное дело, что сегодняшним результатом все расстроены. Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар.
— Понимаешь, почему такая реакция? Стыки для нас исторически тяжелые.
— Прекрасно понимаю. Я знаю несколько ситуаций, которые всегда были со стыками и последними матчами. Этот факт нужно принять и готовиться к марту.
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