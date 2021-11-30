Джикия назвал очень важной встречу игроков сборной с Карпиным

Защитник сборной России Георгий Джикия подтвердил, что 30 ноября игроки национальной команды провели встречу с главным тренером сборной Валерием Карпиным в одном из московских отелей.

«Это очень важная встреча», — заявил Джикия.

В 15.00 (по московскому времени) состоялась встреча с административным и тренерским составом.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.