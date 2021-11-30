Джикия назвал очень важной встречу игроков сборной с Карпиным
Джикия назвал очень важной встречу игроков сборной России с Карпиным
19:00
Защитник сборной России Георгий Джикия подтвердил, что 30 ноября игроки национальной команды провели встречу с главным тренером сборной Валерием Карпиным в одном из московских отелей.
«Это очень важная встреча», — заявил Джикия.
В 15.00 (по московскому времени) состоялась встреча с административным и тренерским составом.
24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
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