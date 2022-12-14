Мэддисон: «Не был уверен, что буду смотреть оставшиеся матчи ЧМ, но как можно отказаться от такой игры Месси»

Хавбек сборной Англии Джеймс Мэддисон признался, что восхищен игрой форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Я не был уверен, буду ли смотреть оставшуюся часть чемпионата мира после того, как мы вылетели. Но как можно отказаться от возможности наблюдать за игрой Лионеля Месси, когда он все еще может показывать такой высокий уровень в 35 лет. Это поразительно», — написал Мэддисон в соцсети.

Англия дошла до 1/4 финала ЧМ-2022, где уступила Франции со счетом 1:2.

Месси на ЧМ-2022 отличился 5 голами и 3 результативными передачами. 18 декабря Аргентина в финале сыграет с победителем пары Франция — Марокко.