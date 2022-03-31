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Сегодня, 15:15

Инфантино: «Решение отстранить российские сборные от международных турниров было непростым»

Инфантино заявил, что решение ФИФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров было непростым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил решение организации отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.

«Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять.

Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Инфантино ТАСС.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций в CAS намечено на апрель-май.

Источник: https://tass.ru/sport/14241959
Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
УЕФА
ФИФА
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