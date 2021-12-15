Дюков: «Инициатива по проведению стыковых матчей в «Лужниках» исходила от тренерского штаба»
17:25
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему для стыковых матчей сборной России был выбран стадион «Лужники».
«Инициатива по проведению стыковых матчей в «Лужниках» исходила от тренерского штаба. Мы это поддержали. Это наш исторический и самый большой стадион. Нам нужно по полной использовать козырь со своими болельщиками, который мы получили по результатам отбора. Сборной нужна поддержка».
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
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