Дюков: «Инициатива по проведению стыковых матчей в «Лужниках» исходила от тренерского штаба»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему для стыковых матчей сборной России был выбран стадион «Лужники».

«Инициатива по проведению стыковых матчей в «Лужниках» исходила от тренерского штаба. Мы это поддержали. Это наш исторический и самый большой стадион. Нам нужно по полной использовать козырь со своими болельщиками, который мы получили по результатам отбора. Сборной нужна поддержка».

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.