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Аленичев: «Нет смысла сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре. Наш был интереснее и зрелищнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрия Аленичев поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре.

— Какие у вас впечатления от чемпионата мира? Нет ощущения, что это праздник, который не с нами?

— Жаль, что нас лишили этого праздника. Во-первых, не факт, что мы вышли бы из группы. Во-вторых, нет смысла сравнивать чемпионаты мира в России и Катаре. Наш был интереснее и зрелищнее. Первые игры в Катаре были скучные. Франция и еще ряд команд показала хороший футбол. А так — скучно. Хотя несколько игр мне очень понравились. Гана — Южная Корея и Камерун — Сербия. Жаль, что наши братья сербы вылетели. Вчера смотрел и до последнего надеялся, что они вырвут победу. Сербы вылетели, теперь болею за сборную Португалии.

— Говорят, что Сербия — классная команда, у которой есть качественные игроки, но нет командных действий и характера. С этим можно согласиться?

— Я бы сказал, что у сербов сильный состав по подбору, особенно в атаке: Митрович и Влахович, но проблемы в обороне. Это сказалось во вчерашней игре.

— Как вам Португалия и ее выход в 1/8 финала?

— Я хорошо знаю философию этой команды. Тем более, очень хорошо знаю главного тренера. Он работал в «Порту». То, что я предполагал, я увидел. Да, вчера игра ничего не решала. Я предполагал, что Португалия не выиграет. Был уверен даже. Понимал, что Южная Корея будет рвать и метать. Это и произошло. Португалия — Швейцария — одна из самых интересных пар 1/8 финала. Португальцы — фавориты. Но это не говорит о том, что они легко выиграют. Потому что швейцарцы — очень опасный соперник.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Чемпионат мира по футболу
0
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