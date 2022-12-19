Агент Селюк: «Не думаю, что клубам РПЛ нудно идти на трансферный рынок за игроками с ЧМ-2022»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что клубам чемпионата России не стоит выходить на трансферный рынок за игроками, которые хорошо себя показали на ЧМ-2022 в Катаре.

«В разных странах и в разных командах есть хорошие игроки. Почему сразу обязательно сборная? Почему именно сборная Марокко? Те, кто играл на чемпионате мира сейчас просто стоят гораздо дороже. Нужно смотреть и искать хороших игроков. Сейчас не стоит смотреть на тех, кто играл на чемпионате мира, этих игроков, конечно, могут позволить себе топ-клубы. Но сейчас цены будут более завышенными, чем они могли бы быть. Не думаю, что российским клубам нужно идти на такой рынок. Как правило, у тех, кто проявил себя на чемпионате мира, цель в первую очередь уехать не в Россию, а в образную английскую премьер-лигу или в Испанию. Но для большинства африканских футболистов в первую очередь — АПЛ или Франция», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финале мирового первенства сборная Аргентины выиграла Францию (3:3, 4:2-по пен.) и стала обладателями кубка чемпионов мира третий раз за свою историю.