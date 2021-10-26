Дмитрий Комбаров: «Непопадание Дзюбы означает наличие хорошей конкуренции в сборной»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал «СЭ» расширенный состав сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Непопадание Артема Дзюбы в расширенный состав сборной означает наличие хорошей конкуренции в команде, — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Не считаю, что он слабее кого-то из нападающих, просто у Карпина есть хороший выбор футболистов в этой линии. Сейчас он сделал выбор в пользу данных игроков. А что касается их взаимоотношений, то не знаю, какие они у них сейчас».

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).