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Дмитрий Комбаров: «Непопадание Дзюбы означает наличие хорошей конкуренции в сборной»

19:42
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал «СЭ» расширенный состав сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Непопадание Артема Дзюбы в расширенный состав сборной означает наличие хорошей конкуренции в команде, — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Не считаю, что он слабее кого-то из нападающих, просто у Карпина есть хороший выбор футболистов в этой линии. Сейчас он сделал выбор в пользу данных игроков. А что касается их взаимоотношений, то не знаю, какие они у них сейчас».

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры