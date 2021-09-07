Дмитрий Губерниев: «Ощущение, что наши футболисты не знают, как играть против Мальты»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Ощущение временами, что не знают, как играть против Мальты наши футболисты, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Во втором тайме против Мальты наши футболисты не играют, а мучаются».

Критически он высказался и об игре в первом тайме: «А ведь наши футболисты играют неважно... Слабенько играют в первом тайме...». Также Губерниев вспомнил о запрете в сборной на сладкое от главного тренера Валерия Карпина: «Все мучное портит аппетит — сказала Фрекен Бок Малышу из сборной России по футболу!»

Россияне ведет 1:0. Единственный мяч в активе Федора Смолова.