Дмитрий Черышев: «Не думаю, что Марокко пройдет Испанию»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между Испанией и Марокко.

«Сборная Испании будет играть в своем стиле, мяч большую часть игры будет у них. Думаю, у них появится много моментов. И насколько качественно они смогут превратить их в голы, так и сложится матч. На первую роль в этой игре выйдет реализация. Испании нужно очень ответственно подойти к использованию своих шансов, которых может быть достаточно. При этом есть трудности в оборонительной линии. Проходных игр уже не осталось, но не думаю, что Марокко выйдет в четвертьфинал. Полагаю, что Испания обыграет их. И даже больше верю в такой итог, если Испания сыграет в свой футбол с удержанием мяча и постоянном включением в активный отбор после потери. Если они лишат Марокко шансов разбегаться в контратаках, значит, Испания выиграет», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании встретится с Марокко в матче 1/8 финала мирового первенства сегодня, 6 декабря, начало — в 18.00 мск.