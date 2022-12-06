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Сегодня, 10:57

Дмитрий Черышев: «Не думаю, что Марокко пройдет Испанию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между Испанией и Марокко.

«Сборная Испании будет играть в своем стиле, мяч большую часть игры будет у них. Думаю, у них появится много моментов. И насколько качественно они смогут превратить их в голы, так и сложится матч. На первую роль в этой игре выйдет реализация. Испании нужно очень ответственно подойти к использованию своих шансов, которых может быть достаточно. При этом есть трудности в оборонительной линии. Проходных игр уже не осталось, но не думаю, что Марокко выйдет в четвертьфинал. Полагаю, что Испания обыграет их. И даже больше верю в такой итог, если Испания сыграет в свой футбол с удержанием мяча и постоянном включением в активный отбор после потери. Если они лишат Марокко шансов разбегаться в контратаках, значит, Испания выиграет», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании встретится с Марокко в матче 1/8 финала мирового первенства сегодня, 6 декабря, начало — в 18.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitriy-cheryshev-u-ispanii-est-trudnosti-v-oborone-no-polagayu-chto-oni-obygrayut-marokko-1432597/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Дмитрий Черышев
0
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