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Дмитрий Баринов высказался о стыковых матчах сборной России

15:05
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о предстоящей жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022.

— Какого соперника в стыках вы бы хотели увидеть для сборной России?

— Сейчас я нахожусь в расположении «Локомотива». Завтра у нас будет очень важный матч, а вы спрашиваете про сборную России. Как пройдет жеребьевка, так и пройдет.

Жеребьевка стыков матчей состоится 26 ноября.

Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора
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