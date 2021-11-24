Дмитрий Баринов высказался о стыковых матчах сборной России
15:05
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о предстоящей жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022.
— Какого соперника в стыках вы бы хотели увидеть для сборной России?
— Сейчас я нахожусь в расположении «Локомотива». Завтра у нас будет очень важный матч, а вы спрашиваете про сборную России. Как пройдет жеребьевка, так и пройдет.
Жеребьевка стыков матчей состоится 26 ноября.
Матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).
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