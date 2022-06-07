Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС в разговоре с «СЭ» объяснил слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о лицензировании «Факела» для РПЛ.

«Переживания Шамиля Камиловича Газизова понятны, но [приводя цитату со встречи, состоявшейся 19 мая в РПЛ — прим. СЭ] он предпочитает помнить только то, что хочет помнить.

На собрании было сказано, что на тот момент из 6 клубов ФНЛ, имеющих право подать заявку на лицензию РФС I, 5 ее уже получили. Однако, во-первых, это не имело никакого отношения к «Уфе», во-вторых, на той же встрече мы сразу уточнили, что комиссия по лицензированию продолжает свою работу и мы ожидаем от шестого клуба, воронежского «Факела», необходимые документы, которые впоследствии и были предоставлены.

Поэтому говорить о том, что 19 мая РФС якобы завершил процедуру лицензирования, а 21 мая лицензия появилась у «Факела», некорректно, я вижу в этом не более чем попытку манипуляции», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов на пресс-конференции заявил, что не понимает, как «Факел» получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.