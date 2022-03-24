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«У Португалии есть все, что нужно для победы». Диогу Жота — о матче с Турцией

Диогу Жота поделился ожиданиями от матча с Турцией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против Турции.

«Турция — непростой соперник, но у Португалии есть все, что нужно для победы. Португалия должна быть эффективной, чтобы в полной мере использовать возможности, и нам нужно поддерживать хороший командный дух, чтобы попасть на чемпионат мира. Важно забивать, но также важно не давать шансов нашим соперникам и использовать те, которые появляются на нашем пути.

Мы должны подойти к этой игре с чувством ответственности, но нам не нужно придавать этому слишком большое значение. Это футбольная игра, я думаю, что мы можем победить, и у нас есть качества, чтобы выйти в финал. Мы сосредоточены на том, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы ни о чем другом не думаем", — цитирует пресс-служба УЕФА Жоту.

Матч состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.

Диогу Жота
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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