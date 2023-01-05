Дина Аверина назвала Месси лучшим игроком в истории футбола

Призер Олимпийских игр Дина Аверина поделилась мнением о финале чемпионата мира по футболу-2022.

«Я, к сожалению, не смогла в прямом эфире посмотреть финал чемпионата мира. Но мне все советовали пересмотреть игру, что я и сделала, и это на самом деле было интересно.

Я изначально болела за сборную Аргентины и Месси, если выбирать между ним и Криштиану Роналду, то я свой выбор сделаю в пользу аргентинца. Величайший ли он футболист? Да, у него теперь, как мне кажется, есть все звания", — приводит ТАСС слова Авериной.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции. Лионель Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.