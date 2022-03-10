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Сегодня, 17:58

Дик Адвокат разочарован в снятии сборной России с ЧМ

Дик Адвокат отреагировал на решение ФИФА отнять у сборной России право выступать на ЧМ в Катаре
Антон Иванов

Экс-тренер сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИФА отнять у национальной российской команды по футболу право выступать на чемпионате мира в Катаре.

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», — сказал Адвокат «СЭ».

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Ранее в РФС рассказали о статусе иска в CAS на решение ФИФА и УЕФА.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
РФС
Сборная России по футболу
Дик Адвокат
УЕФА
ФИФА
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