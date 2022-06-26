Ди Мария волнуется из-за того, что может не попасть в состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Футболист «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал, что переживает из-за возможного непопадания в состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Единственный, кому уже гарантировано место в заявке — это Лионель Месси. Осталось около 4 месяцев до объявления заявок. Если бы чемпионат мира стартовал сегодня, то я был бы в составе, а так, пока для меня ничего не решено. Мне нужно сменить клуб, адаптироваться в новых условиях, играть и чувствовать себя хорошо. Новые условия и обстоятельства могут серьезно повлиять на ситуацию», — приводит TNT Sports слова Ди Марии.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок, чей контракт с «ПСЖ» закончится в конце июня нынешнего года, рассматривает предложение от «Ювентуса».

Сборная Аргентины выступит на ЧМ-2022 в группе C с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.