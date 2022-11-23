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Сегодня, 02:43

Дешам рассказал, кто заменит Люка Эрнандеза в сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, как справится с травмой Люка Эрнандезом в матче чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). На 13-й минуте встречи его заменили на брата Тео.

«Я найду другие решения. Но знаете... Если мы хотим спокойствия, мы должны брать 33 игрока, чтобы все позиции утроить... У нас есть Тео, а также найдутся другие альтернативы», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Дидье Дешам
Люка Эрнандес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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