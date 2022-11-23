Дешам рассказал, за счет чего Франция выиграла у Австралии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Австралией (4:1) в первом туре групповой стадии чемпионата мира-2022.

«Честно говоря, я думаю, что первые минуты мы начали хорошо, с двумя или тремя хорошими атаками. К сожалению, мы пропустили гол, который охладил нас. Но моя команда хорошо отреагировала, сравняв счет и поведя в счете, даже несмотря на панику в конце первого тайма. Во второй половине у нас уже был хороший контроль мяча, мы заставляли Австралию защищаться, у нас было много моментов забить. Четыре гола — это хорошо, даже если могли забить и больше. Это очень хорошее начало для нас. Первый матч всегда важен, поэтому поздравляю своих игроков. Они смогли ответить на трудности», — цитирует L'Equipe Дешама.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).