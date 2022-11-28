Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:29

Депутат Терюшков: «Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Терюшков.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию пресс-службы сборной США в соцсетях с национальным флагом Ирана без герба с каллиграфическим написанием слова «Аллах».

«Если можно упростить иранский флаг, то значит это применимо и к другим флагам. Что скажут американцы, если вместо 50 звезд на их национальном флаге при графическом упрощении появятся 50 горошинок. США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами стран. Таким образом, они пытаются унизить всех, кто не согласен с ними. Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США, отстаивая священные признаки государственного суверенитета Исламской Республики Иран», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека. Однако позже пост был удален из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.

По информации Fars, Федерация футбола Ирана направила в Международную федерация футбола (ФИФА) официальную жалобу в связи с публикацией Федерацией футбола США иранского флага без герба.

Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
4
Читайте также
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дубль Кудуса принес Гане победу над Кореей в матче ЧМ-2022
ЧМ-2022: Гана победила Корею, Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 28 ноября
«Отец, брат, болельщик и психотерапевт. Он для нас — все». Невообразимая история тренера сборной Канады
Корея — Гана: Андре Айю сыграл рукой. Почему засчитан гол ганцев?
Корея — Гана: корейцы забили 2 гола за 3 минуты и сравняли счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корея — Гана: корейцы забили 2 гола за 3 минуты и сравняли счет

Корея — Гана: Кудус оформил дубль и снова вывел африканцев вперед
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости