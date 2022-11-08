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Депай досрочно покинул «Барселону» для подготовки к чемпионату мира в Катаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай досрочно покинул расположение команды для подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 28-летний футболист уже находится в Нидерландах, где завершит свое восстановление после травмы с личным тренером, который будет контактировать с физиотерапевтами «Барселоны». Игрок покинул расположение клуба после субботней игры с «Альмерией» (2:0).

Депай с конца сентября восстанавливающийся от травмы бедра, которую получил в расположении национальной команды во время матчей Лиги наций.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет в группе А с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Источник: mundodeportivo
Мемфис Депай
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Барселона
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