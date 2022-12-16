Денис Казанский рассказал об ожиданиях от матча за третье место ЧМ между Марокко и Хорватией

Известный комментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» перед финальным матчем ЧМ-2022 рассказал, чего ждет от матча за третье место ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко.

— Ваш прогноз на оставшиеся матчи. Хорватия — Марокко.

— 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале.

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Хорватия проиграла Аргентине (0:3), сборная Марокко потерпела поражение от Франции (0:2). 17 декабря хорваты встретятся с марокканцами в матче за третье место ЧМ-2022.