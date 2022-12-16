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Сегодня, 12:07

Дасаев выделил Буну и Ливаковича среди вратарей ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легендарный вратарь сборной СССР Ринат Дасаев назвал лучших голкиперов ЧМ-2022 в Катаре.

«Конечно, на чемпионате мира — 2022 меня больше всех удивила сборная Марокко. Африканцы очень здорово играли, показали отличный футбол. Что касается вратаря, то здесь трудно сказать. Многие голкиперы выручали в нужные моменты, хорошо играли. Наверное, выделю Буну и Ливаковича. Хорошие вратари», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-sredi-vratarej-chm-2022-vy-delyu-bunu-i-livakovicha/
Доминик Ливакович
Ринат Дасаев
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Яссин Буну
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