Дасаев выделил Буну и Ливаковича среди вратарей ЧМ-2022

Легендарный вратарь сборной СССР Ринат Дасаев назвал лучших голкиперов ЧМ-2022 в Катаре.

«Конечно, на чемпионате мира — 2022 меня больше всех удивила сборная Марокко. Африканцы очень здорово играли, показали отличный футбол. Что касается вратаря, то здесь трудно сказать. Многие голкиперы выручали в нужные моменты, хорошо играли. Наверное, выделю Буну и Ливаковича. Хорошие вратари», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 мск.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.