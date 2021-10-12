Дания победила Австрию и завоевала путевку на ЧМ-2022
Сборная Дании гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. В отборочном матче датчане на своем поле победили команду Австрии со счетом 1:0.
Этот результат позволил Дании набрать 24 очка. За два тура до конца датчане на 7 очков опережают идущую второй Шотландию и уже не упустят первое место в группе.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Дания — Австрия — 1:0 (0:0)
Гол: Мехле, 53.
Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, А.Кристенсен, Мехле, Васс (Нергор, 89), Дилэйни (Йенсен, 89), Хейбьерг, Поульсен, Дамсгор (Дольберг, 44), Сков Ольсен (Стрюгер Ларсен, 77).
Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Пош, Триммель, Ильзанкер (Шауб, 72), Забитцер, Лаймер (Кайнц, 84), Гриллич, Кара (Онисиво, 72), Грюлль (Грегорич, 83).
Предупреждения: Васс, 31. Триммель, 47. Забитцер, 90+1.
Судья: Кружляк (Словакия).
12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Израиль — Молдавия — 2:1 (1:0)
Голы: Захави, 28 (1:0). Даббур, 49 (2:0). Николаэску, 90+5 (2:1).
Израиль: Марсиано, Даса (Подгоряну, 87), Абу Ханна (Арад, 46), Менахем, Абу Абаид, Натхо (Кинда, 64), Захави, Биттон, Д.Перец, Даббур (Абада, 74), Соломон.
Молдавия: Аврам, Армаш, Потырнике (Болохан, 11), Жардан, Посмак, Дрос (Спэтару, 63), Рябчук, Ионицэ, Рацэ, Кочук (Гынсарь, 46), Пунтус (Николаэску, 46).
Предупреждения: Рябчук, 45+3. Спэтару, 82. Рацэ, 90+1.
Удаление: Рябчук, 85.
Судья: Трейманис (Латвия).
12 октября. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».
Фарерские острова — Шотландия — 0:1 (0:0)
Гол: Дайкс, 86.
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Йонссон, Давидсен (Кнудсен, 59), Наттестад, Ханссон (Фредериксен, 90+1), Ватнсдаль (Аскхам, 58), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (Ольсен, 90+5), Ролантссон.
Шотландия: Гордон, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри (Макгрегор, 68), Фрэйзер (Паттерсон, 84), Макгинн, Кристи (Нисбет, 83), Мактоминай, Гилмор (Купер, 88), Дайкс.
Предупреждения: Кристи, 39. Дайкс, 67. Хендрикссон Ольсен, 90+1. Хэнли, 90+2.
Судья: Юг (Словения).
12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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