Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:51

«Мы не удивлены успеху Македонии». Данилу — о финале стыков ЧМ-2022

Данилу прокомментировал победу над Турцией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник сборной Португалии Данилу прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Также он признался, что не удивлен успеху Македонии.

«Я должен лучше узнать своего партнера по обороне. В целом, мы хорошо смотрелись. В какой-то момент команда сбавила обороты и заплатила за это пропущенным голом, но я полагаю, что он на нашей с Фонте совести.

Мы не удивлены успеху Македонии. У них был потрясающий отборочный цикл. У них хорошо организованная, боевая команда. Не могу сказать, что их победа над Италией стала для меня большим сюрпризом", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 85
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033892--portugal-vs-turkey/
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
«Меня не тронь – я не пахну». Слезы Евгении и адский треш-ток - так закончилась война Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диогу Кошта остался доволен первым матчем в основе сборной Португалии

Главный тренер сборной Турции Кунц гордится своей командой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости