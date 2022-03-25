Защитник сборной Португалии Данилу прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022. Также он признался, что не удивлен успеху Македонии.

«Я должен лучше узнать своего партнера по обороне. В целом, мы хорошо смотрелись. В какой-то момент команда сбавила обороты и заплатила за это пропущенным голом, но я полагаю, что он на нашей с Фонте совести.

Мы не удивлены успеху Македонии. У них был потрясающий отборочный цикл. У них хорошо организованная, боевая команда. Не могу сказать, что их победа над Италией стала для меня большим сюрпризом", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.