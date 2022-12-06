Дани Алвес вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 обыграла Корею (4:1).

Защитник Дани Алвес вышел на поле на 63-й минуте. Для 39-летнего футболиста это 126-я игра за национальную команду — он вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии, опередив Роберто Карлоса. Лидером национальной команды является Кафу (142 матча).

Дани Алвес в составе сборной Бразили стал двукратным обладателем Кубка Америки и двукратным обладателем Кубка конференций, а также олимпийским чемпионом 2020 года.