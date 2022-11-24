Дани Алвес считает, что состав Бразилии на ЧМ-2022 — лучший за долгое время

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Бразилия традиционно и исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка Бразилии за долгое время», — цитирует 39-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В своем первом матче на ЧМ-2022 бразильцы встретятся с сербами сегодня, 24 ноября (22.00 мск).