Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:44

Дани Алвес считает, что состав Бразилии на ЧМ-2022 — лучший за долгое время

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Бразилия традиционно и исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка Бразилии за долгое время», — цитирует 39-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В своем первом матче на ЧМ-2022 бразильцы встретятся с сербами сегодня, 24 ноября (22.00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Дани Алвес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Неймар в топ-форме, прощальный турнир Тите и мотивация Дани Алвеса. Бразилия думает только о титуле
Непомнящий объяснил поражение Камеруна от Швейцарии на ЧМ-2022
Флаг России на ЧМ-2022. Наш камерунец вышел на поле, но Швейцария победила
Симон Кьер сравнил Жиру и Бензема перед матчем Дании с Францией
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии, Швейцария победила Камерун. Онлайн-трансляция 24 ноября
Уругвай — Корея: Суарес, Нуньес и Сон выйдут на поле с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сане рискует пропустить матч против Испании 27 ноября

Швейцария — Камерун: нулевая ничья после первого тайма
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости