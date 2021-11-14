Дани Алвес может сыграть за Бразилию на ЧМ-2022
Защитник «Барселоны» Дани Алвес может быть вызван в сборную Бразилии на ЧМ-2022, сообщает UOL Esporte.
По данным источника, тренер бразильцев Тите рассматривает кандидатуру Алвеса и полузащитника «Коринтианса» 33-летнего Ренату Аугусту. Специалист считает, что ветераны могут вписаться в игровую схему команды.
Последним клубом 38-летнего защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов по зарплате. Он подписал контракт с «Барселоной», но играть за команду сможет только с января. Ранее ветеран выиграл Олимпиаду-2020 со сборной Бразилии.
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