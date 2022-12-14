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14 декабря, 22:28

Далич: «Исход полуфинала ЧМ-2022 с Аргентиной решило качество Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал причины поражения от сборной Аргентины (0:3) в полуфинале ЧМ-2022.

«Не думаю, что можно сказать что-то новое о таланте Месси. Он является лучшим игроком в мире на протяжении последних 15 лет. Он был очень опасен, и его качество решило исход игры. Он играл по максимуму. Это был тот Месси, которого мы ожидали увидеть», — приводит слова специалиста TUDN.

13 декабря в полуфинальном матче против Хорватии Лионель Месси забил гол с пенальти и отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса.

Сборная Аргентины сыграет в финале мирового первенства против победителя полуфинального матча Франция — Марокко.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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