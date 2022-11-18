ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:05

ЧМ-2022: расписание матчей сборной США

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кристиан Пулишич.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная США. «СЭ» публикует расписание матчей команды Грегга Берхалтера в группе B с Англией, Ираном и Уэльсом.

Расписание матчей сборной США на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

21 ноября (понедельник). 22.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али»). США — Уэльс

25 ноября (пятница). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Англия — США

29 ноября (вторник). 22.00. Доха («Эль-Тумама»). Иран — США

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной США является нападающий Кристиан Пулишич. На чемпионате мира-1930 американцы завоевали бронзовые медали.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
«Я отказался от 350 миллионов. Но в «МЮ» не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Нидерландов

Итальянец Орсато будет судить матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости