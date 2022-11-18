ЧМ-2022: расписание матчей сборной США

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная США. «СЭ» публикует расписание матчей команды Грегга Берхалтера в группе B с Англией, Ираном и Уэльсом.

Расписание матчей сборной США на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

21 ноября (понедельник). 22.00. Эр-Райян («Ахмед бин Али»). США — Уэльс

25 ноября (пятница). 22.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Англия — США

29 ноября (вторник). 22.00. Доха («Эль-Тумама»). Иран — США

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной США является нападающий Кристиан Пулишич. На чемпионате мира-1930 американцы завоевали бронзовые медали.