ЧМ-2022: половина арбитров отправлена домой. Среди них — два «убийцы» Уругвая

Судейский комитет ФИФА определил список арбитров, которые остаются в Катаре и могут получить назначения на решающие игры турнира. Домой отправлены 16 рефери, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.

Среди тех, с кем решено попрощаться, — иранец Алиреза Фагани и немец Даниэль Зиберт. Именно они судили два матча с участием сборной Уругвая и допустили ошибки, повлиявшие на результаты игр с Португалией (0:2) и Ганой (2:0). В результате команда Луиса Суареса и Эдинсона Кавани прекратила выступление на ЧМ-2022. Кроме того, покидает ЧМ-2022 новозеландец Мэттью Конгер, из-за которого французы подали протест на результат матча с Тунисом (0:1) и отмененный гол Антуана Гризманна.

Помимо Фагани, Зиберта и Конгера сегодня и завтра уезжают Крис Бит (Австралия), Бакари Гассама (Гамбия), Славко Винчич (Словения), Иштван Ковач (Румыния), Ма Нин (Китай), Салима Мукансанга (Руанда), Магет Н'Диай (Сенегал), Эктор Мартинес (Гондурас), Андрес Матонте (Уругвай), Кевин Ортега (Перу), Дженни Сиказве (Замбия), Марио Эскобар (Гватемала), Йосими Ямасита (Япония).

Остались в Катаре 20 арбитров, включая Данни Маккели (Голландия), Шимона Марчиняка (Польша), Антонио Мигеля Матеу Лаоса (Испания), Майкла Оливера, Антони Тэйлора (оба — Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клемана Тюрпена, Стефани Фраппар (оба — Франция), представляющих Европу и УЕФА.