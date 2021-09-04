ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию. Расписание и результаты матчей дня
Группа H
Кипр — Россия. 19:00 (здесь и далее — московское время)
Словения — Мальта. 19:00.
Словакия — Хорватия. 21:45.
Группа A
Ирландия — Азербайджан. 19:00.
Сербия — Люксембург. 19:00.
Группа D
Финляндия — Казахстан. 16:00.
Украина — Франция. 21:45.
Группа F
Фарерские острова — Дания. 21:45.
Израиль — Австрия. 21:45.
Шотландия — Молдова. 21:45.
Группа G
Латвия — Норвегия. 19:00.
Гибралтар — Турция. 21:45.
Нидерланды — Черногория. 21:45.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/europe/
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