Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:55

Сорокин: «Российская сторона не чувствовала никакого негатива к себе на конгрессе ФИФА»

Сорокин заявил об отсутствии негатива к российской стороне на конгрессе ФИФА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал о ходе заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Лично у меня не было никакого предчувствия, что вопрос лишения РФС членства в ФИФА могли обсудить, — приводит слова Сорокина ТАСС. — Есть документы, в которых четко изложено, по каким причинам подобные вопросы могли быть подняты. Конгресс шел абсолютно в обычном режиме, были выступления, много разговоров про ход подготовки к чемпионату мира, про права рабочих в Катаре, какой прогресс был достигнут за все 10 лет в подготовке».

Член делегации отметил, что каждый вопрос надо решать отдельно.

«Есть соответствующие процедуры и соответствующие органы для этого. Например, ситуация со сборной России решается в CAS, другие вопросы решаются отдельно. Российская сторона не чувствовала никакого негатива к себе на конгрессе ФИФА. Это футбольная семья, где много друзей, контактов, и на конгрессе обсуждается футбол, а не политика», — сказал он.

Заседание 72-го конгресса ФИФА прошло сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: https://tass.ru/sport/14242221
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
1
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить здоровью
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Материалы сюжета: ЧМ-2022, развязка отбора: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Инфантино объяснил, почему РФС не исключили из ФИФА
Сорокин: «А почему нас должны были исключить из ФИФА? Мы ничего не нарушили!»
РФС принял участие в 72-м конгрессе ФИФА
«Наконец-то они включили голову». Губерниев — о сохранении членства РФС в ФИФА
Инфантино: «ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года»
«Справедливое решение». Семин — о сохранении членства РФС в ФИФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард сборной Португалии Роналду отреагировал на выход команды на чемпионат мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости