Сорокин: «Российская сторона не чувствовала никакого негатива к себе на конгрессе ФИФА»

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал о ходе заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Лично у меня не было никакого предчувствия, что вопрос лишения РФС членства в ФИФА могли обсудить, — приводит слова Сорокина ТАСС. — Есть документы, в которых четко изложено, по каким причинам подобные вопросы могли быть подняты. Конгресс шел абсолютно в обычном режиме, были выступления, много разговоров про ход подготовки к чемпионату мира, про права рабочих в Катаре, какой прогресс был достигнут за все 10 лет в подготовке».

Член делегации отметил, что каждый вопрос надо решать отдельно.

«Есть соответствующие процедуры и соответствующие органы для этого. Например, ситуация со сборной России решается в CAS, другие вопросы решаются отдельно. Российская сторона не чувствовала никакого негатива к себе на конгрессе ФИФА. Это футбольная семья, где много друзей, контактов, и на конгрессе обсуждается футбол, а не политика», — сказал он.

Заседание 72-го конгресса ФИФА прошло сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). Вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).